Летние мотивы: дочь Глаголевой в лимонном мини-сарафане сделала акцент на щиколотки

Анастасия Шубская оставила сыновей на попечение родственников, а сама отправилась в салон красоты.

В 26 лет Анастасия Шубская успела дважды стать мамой. При этом разница между сыновьями модели незначительная — меньше двух лет. В мае в семье хоккеиста Александра Овечкина появился еще один наследник. Маленькому Илье только-только исполнилось два месяца. А на днях, 18 августа, свой день рождения отпразднует первенец пары — Сережа.

В stories возлюбленная спортсмена уже делилась свежими отчетными кадрами. Анастасия повидалась с тринадцатилетней племянницей Полиной (дочка Анны Нахапетовой. — Прим. ред.) и своим отцом — предпринимателем Кириллом Шубским. Оставив сыновей под присмотром родственников, жена Овечкина смогла посетить салон красоты. По словам модели, она осталась довольна работой мастеров, которым доверила свои длинные волосы.

«Я в восторге! Браво, девочки!» — похвалила парикмахеров Шубская.

В салоне Анастасия появилась в лимонном сарафане длины мини, сделав акцент на длине ног и подчеркнув свои щиколотки. Модель дала понять, что она постепенно возвращается в привычную дородовую форму.

В доме Александра Овечкина оборудован спортзал с тренажерами. Благодаря чему его жена может заниматься в удобном ей графике, к примеру, когда их дети засыпают. В одном из интервью Шубская призналась, что ее возлюбленный на льду и дома — это два разных человека. Рядом с ней он проявляет себя как заботливый и любящий муж, готовый исполнять все ее желания и заветные мечты.