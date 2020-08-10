Как маленькая француженка: дочь Климовой в белых носочках поверх алых лодочек полюбовалась теплоходами

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свой уикенд 42-летняя Екатерина Климова провела с детьми. Вместе со старшим сыном от Игоря Петренко и дочерью от Гелы Месхи она побывала в парке «Зарядье». Отправившись на экскурсию по Москве, актриса из исторической теленовеллы делилась с поклонниками в Instagram свежими отчетными снимками.

На одном из фото звездная мамочка запечатлела четырехлетнюю Беллу. На прогулку по историческому центру столицы малышка отправилась в джинсовой юбке и панамке. Образ дочери актрисы дополнили белые носочки, которые кроха надела поверх алых лодочек в стиле французских барышень.

Напомним, что вместе с детьми Екатерина Климова обосновалась за городом в частном особняке. Сыновья актрисы — тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — учатся в Ломоносовской школе. Старшая дочка артистки, Елизавета Хорошилова, уже получила аттестат зрелости и собирается стать журналистом.

Маленькая Белла пока в школу не ходит. Дочка Гелы Месхи увлекается танцами, посещает бассейн и, как говорит ее звездная мама, вполне могла бы проявить себе в художественной гимнастике. Но для этого Климовой придется отказаться от гастролей и съемок в кино. По словам Екатерины, если она отдаст дочку в спорт, ей придется сопровождать наследницу на всех соревнования.