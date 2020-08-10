Ирина Пегова в белой блузке с бантом предстала на тренировке по фигурному катанию

Актриса намекнула поклонникам, что примет участие в «Ледниковом периоде». На тренировке она появилась в элегантном наряде.

Ирина Пегова даже во время карантина не могла усидеть на одном месте. Сначала она побыла в деревне у бабушки, а потом стала ездить по городам, которые находятся рядом с ее родной Выксой. Когда режим самоизоляции завершился, актриса вернулась к работе. Недавно она успела побывать на съемках нового проекта с Монеточкой и Сергеем Буруновым. 42-летняя девушка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно.

А 10 июля Ирина поделилась новыми фото. На этот раз она позировала с фигурными коньками. Актриса запечатлела себя в раздевалке перед тренировкой. Она предстала в белой блузке с бантом и пышными рукавами, а также в алых брюках и с поясной сумкой. Пегова выглядела женственно. При этом она намекнула, что скоро ее можно будет увидеть в шоу «Ледниковый период», в котором уже подтвердили участие Ольга Бузова и Влад Соколовский.

«Ну наконец-то… настоящая приятная новость… Догадываетесь?» — спросила она.

Многие поклонники сразу догадались, что речь идет о шоу. При этом некоторые вспомнили, как актриса покорила многих своими танцами на паркете, когда участвовала в «Танцах со звездами».

«Будем за вас болеть», «Будем только за вашу пару болеть. Вы лучшая и настоящая», «Судя по вашей вдохновенной улыбке — это то, что надо», «Да, ладно! За вас, Ирина, буду болеть!», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Ирина отметила, что ее можно будет увидеть на льду уже в сентябре. По предварительным данным, ее напарником станет фигурист Алексей Тихонов. Она призналась, что ее обещали научить делать кульбиты.