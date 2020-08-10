«Держу на руках маленькое счастье»: Орлова предстала на фото с двухмесячной дочкой Рапунцель

Софии уже исполнилось два месяца. Буквально на днях звездные родители крестили свою кроху в одном из храмов.

Ольга Рапунцель и Дмитрия Дмитренко воспитывают двоих детей. У пары есть двухлетняя дочка Василиса, а двумя месяцами ранее участница телестройки подарила возлюбленному второго малыша. Звездные родители ждали подходящего момента, чтобы крестить кроху. Таинство состоялось на неделе, еще до дня рождения малышки. А 10 августа маленькой Софии исполнилось два месяца. На личной страничке в Instagram ведущая проекта «Дом-2» поделилась свежим снимком, позировав перед объективом фотокамеры вместе с Рапунцель и его избранником. Певица укачивала на руках маленькую именинницу. А Дмитрий позировал со старшей наследницей. Между Орловой и Дмитренко встала сама Рапунцель, которая вместо крошечной дочурки принимала поздравления от друзей и поклонников.

Экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что с радостью понянчилась с малышкой. По словам Ольги, ее часто спрашивают, правда ли, что на «Доме-2» все происходит исключительно по сценарию. Такие вопросы, как говорит певица, ее немного удивляют и смущают.

«Разве можно по чьему-то сценарию полюбить?! Выйти замуж, родить детей, быть счастливым?!» — обратилась к своим поклонникам Орлова.

Поп-дива уточнила, что наверное было бы чудесно, если бы каждому человеку можно было бы написать сценарий счастливой семьи, но это невозможно. Для того, чтобы построить гармоничные отношения нужно приложить массу усилий, работать над собой, идти на определенные компромиссы, мириться с чужими недостатками и искренне любить.