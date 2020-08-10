«Растения поплыли вместе с талией»: Семенович в купальнике с глубоким декольте уличили в фотошопе

Анна Семенович в свои 40 лет может похвастаться моложавым видом. Как и во времена участия в группе «Блестящие» у нее не стандартная фигура. Певица завораживает мужчин своими формами. Не раз артистку обвиняли в пластике, но в одной из передач она призналась, что ее грудь постоянно растет. Эта болезнь называется гигантомастия. Также звезда отмечала, что фигура песочные часы ей досталась от матери.

Так как в жизни Анна недавно появился возлюбленный, многие стали подозревать ее в беременности. Сама певица тоже отмечала, что готова стать мамой и создать семью. Несколько месяцев она подогревала слухи об интересном положении, облачаясь в наряды свободного кроя, но в разгар лета девушка все-же опубликовала фото в черном купальнике. Она попарилась в бане. Семенович подразнила фанатов своей фигурой. На фото она продемонстрировала изящные бедра, пышную грудью и тонкую талию.

Слитный купальник подчеркнул формы артистки. Многие поразились тому, как она похудела. Но хейтеры стали обвинять звезду в злоупотреблении фотошопом. «Купальник очень идет…. Цвет — просто божественный», «Анна, вы настоящая русская красавица», «Я бы попарился с такой пышкой», «Аппетитная какая!», «Аня, откуда такая талия? Ну честно», «Вот это формы», «Такой палевный фотошоп», «Ужасная обработка фотки, лучше не фотошопь, если не умеешь, растения поплыли вместе с талией, правая рука ужасно не пропорциональна, смотрю на это, и мне было бы стыдно такое выложить, лучше уже как есть, красивая же и так», — прокомментировали пост подписчики.