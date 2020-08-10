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Звезда «Квартета И» Леонид Барац готовится к статусу многодетного отца

Третьего ребенка 49-летнему актеру подарит вторая супруга.

Звезда «Квартета И» Леонид Барац готовится к статусу многодетного отца
Леонид Барац. Фото: instagram.com/lesha_barats

Третьего ребенка Леониду Барацу подарит Анна МоисееваПара пока не определилась с именем малышавыбирает из трех вариантовНо уже известночто это будет мальчикЕго назовут МаркомДаниилом или ЕгоромНа свет он появится предположительно в ноябреДля Бараца это будет первый сынВ предыдущем браке с Анной Касаткиной у него родились две дочки.

«МальдивыСделано с любовью», — прокомментировал снимки в своем Instagram Барац.

С Анной он встретился в 2016 годуУ нее психологическое образованиеа первая встреча пары произошла в их родном городеОдессена вечеринке у общих друзейВ 2019 прошли слухичто пара может развестисьно им удалось сохранить брак.

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"Квартет И"Анна Моисеевабеременность и родыЛеонид Барац