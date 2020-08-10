Звезда «Квартета И» Леонид Барац готовится к статусу многодетного отца

Третьего ребенка Леониду Барацу подарит Анна Моисеева. Пара пока не определилась с именем малыша, выбирает из трех вариантов. Но уже известно, что это будет мальчик. Его назовут Марком, Даниилом или Егором. На свет он появится предположительно в ноябре. Для Бараца это будет первый сын. В предыдущем браке с Анной Касаткиной у него родились две дочки.

«Мальдивы. Сделано с любовью», — прокомментировал снимки в своем Instagram Барац.

С Анной он встретился в 2016 году. У нее психологическое образование, а первая встреча пары произошла в их родном городе — Одессе, на вечеринке у общих друзей. В 2019 прошли слухи, что пара может развестись, но им удалось сохранить брак.