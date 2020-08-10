Александр Олешко из воска: актер познакомился со своей музейной копией

Необычный подарок преподнесли Александру Олешко ко дню рождения. 23 июля ему исполнилось 44 года. Дирекция музейного комплекса «Вятское» подарила актеру его восковую копию, да не одну, а сразу две – с разными прическами. Фигуры будут приглашать посетителей на выставку «Цирк зажигает огни», которая проходит в музее.

«Это страшное дело, посмотрите, кто выходит из кладовки! О, какое тело, вы посмотрите, похудевший на самоизоляции, гляньте какой, молодец. Кстати, мои брюки, мой пиджак и мои туфли, я уже не говорю про все остальное», — с удивлением рассматривал артист восковую фигуру.

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Правда, решил, что глаза немного узковаты, а шею нужно все-таки поменьше сделать. Олешко добавил, что не думал и не гадал о таком сюрпризе. Ведь находиться среди копий Юрия Никулина, Олега Попова – большая честь.

В конце февраля 2020 года Олешко объявил, что ушел с НТВ. К тому моменту он уже два месяца не являлся сотрудником телеканала. Причину ухода связал с отсутствием интересных проектов.