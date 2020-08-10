«Она меня бесила. Именно это притягивало к ней»: Шевченко рассказал о романе с Шалаевой

Актриса в 2005 году подарила актеру сына Нестора, но это в итоге не спасло их отношения.

Актер Дмитрий Шевченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему не сложилась его жизнь с актрисой Марией Шалаевой. Она подарила ему в 2005 году сына Нестора.

«Маша была несвободна, когда мы познакомились. У нее был друг оператор Даниил Гуревич. Он погиб в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой Сергея Бодрова. Мы долгое время общались с Машей, как друзья и партнеры. Даня, что интересно, ей приснился перед смертью. Она мне тогда сказала: «Мне кажется, что Даня от меня ушел в горы». Я сначала думал, что это обычная истерика молодой актрисы, а потом случилась эта страшная трагедия».

Дмитрий Шевченко

Как сказал актер, после смерти Гуревича он стал опекать молодую актрису, а потом ухаживать за ней. «В итоге у нас родился сын Нестор. При этом нас друг в друге раздражало практически все. Она меня бесила, но именно это притягивало меня к ней. Однажды она прислала мне смс: «Ты будешь папой». Маша, скажу честно, в ту пору не производила впечатление ответственного человека. Но я ошибался. Впрочем, это не спасло наши отношения. Мы расстались», — заявил актер.

Дмитрий Шевченко прославился по роли полковника Нечаева в картине «Бой с тенью» и продолжении ленты. Также он сыграл в сериале «Мажор» подполковника полиции Андрея Пряникова.