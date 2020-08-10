«Свое счастье»: после развода Юлиан пожелал Анастасии союза с бывшим мужем

После года в официальном браке Юлиан и Анастасия расстались. Но по инициативе певца решили остаться друзьями и продолжать совместную концертную деятельность. Вероятно даже, что в ближайший гастрольный тур они отправятся вместе. Анастасия тем временем хочет вернуться к экс-супругу Владимиру Зудину.

«Буду рад, если она найдет с ним свое счастье», — рассказал Юлиан «СтарХиту».

Сам же он решил пока взять тайм-аут в отношениях и с головой окунуться в работу. Запись новых песен, как и подготовка к туру по России — причины вполне серьезные.

Размолвки в семье звезд начались из-за того, что Юлиан хотел ребенка и полноценную семью. Анастасия не поддерживала эту идею, так как у нее уже есть 35-летняя дочь Анна от одного из предыдущих браков. Всего у певицы их было восемь.