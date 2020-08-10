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«Хочется плакать»: Анна Михайловская высказалась об отдыхе

Грустные чувства у актрисы вызывает красота окружающей природы.

«Хочется плакать»: Анна Михайловская высказалась об отдыхе
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Анна Михайловская проводит отпуск на море и радует подписчиков красочными снимками с отдыха. Актриса признается, что от переполняющих чувств ей хочется плакать. Она стала очень сентиментальной.

«Часто хочется плакать… Но не от грусти, а от каких-то чувств, то закат красивый, то сосны вкусно пахнут, то еще что-нибудь…» — написала Михайловская.

Подписчики тут же предположили, что у актрисы играют гормоны и, возможно, она во второй раз станет мамой. 32-летняя Анна воспитывает сына Мирослава от актера Тимофея Каратаева. С ним звезда сериала «Молодежка» рассталась в 2018 году. А через несколько месяцев начала встречаться с бизнесменом Кириллом Шокотько.

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Анна Михайловскаязвездный отдыхотпусксериал "Молодежка"Тимофей Каратаев