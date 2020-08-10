«Начали целоваться»: Анатолий Руденко поздравил жену с годовщиной свадьбы

Анатолий Руденко с юмором подошел к поздравлению супруги Елены Дудиной с очередной годовщиной свадьбы. В этом году они отпраздновали девять лет совместной жизни. В своем инстаграме актер признался, что после обмена обручальными кольцами, они и не предполагали, к чему это все приведет.

«Какой-то человек, выдающий себя за мэра, сказал, что теперь мы муж и жена. Мы не поняли, что это значит. Ну и как в любой непонятной ситуации — начали целоваться. Прям у всех на виду: у родных, друзей, птиц…В какой-то момент нам стало неудобно это делать перед всеми. И мы решили сбежать. И вдруг все кто был (кроме птиц и мужчины выдающего себя за мэра), ринулись за нами», — написал Руденко.

Елена Дудина и Анатолий Руденко познакомились на съемках картины «Вчера закончилась война» в 2010 году. На тот момент оба были несвободны. Но судьба распорядилась иначе и уже в 2012-м у них родилась дочь Милена.