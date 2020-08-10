Фотограф Пугачевой запечатлел молодого Буре после концерта Королевой и Николаева в Майами

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился снимком знаменитого российского хоккеиста Павла Буре в молодости. Кадр был сделан четверть века назад в 1995 году. Тогда хоккеист выступал за команду из Канады «Ванкувер Кэнакс», в составе которой в 1994 году дошел до финала Кубка Стэнли.

«Дело было в Майами. С Пашей Буре мы встретились на после концерта Игоря Николаева и Наташи Королевой. Прошло уже около четверти века». Роман Родин

«Ух, какие молодые», «Паша просто красавец», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что «Русская ракета» Павел Буре считается одним из величайших российских хоккеистов всех времен. Его номер в Ванкувере выведен из обращения. При этом хоккеисту за его карьеру так и не покорились главные трофеи мирового хоккея. Он не смог выиграть Кубок Стэнли и Олимпиаду. В середине двухтысячных годов Буре был вынужден завершить свою блистательную карьеру из-за проблем с коленями.