«В шоке»: Марию Погребняк раскритиковали за чрезмерную худобу

Мария Погребняк решила порадовать подписчиков в Инстаграме зажигательным танцем, а получила шквал критики. Пользователи Сети пришли в ужас от ее чрезмерно худых ног.

«Я в шоке с ваших ног… Для чего так худеть? Такое ощущение, что не доедаете. Срочно в больницу», — возмущались подписчики.

Некоторые даже предлагали перейти на пирожки и бургеры. Погребняк же ответила, что энергии и сил у нее более чем достаточно.

«Анорексии у меня нет. Мой вес меня устраивает. Я хожу по 10 км каждый день», — ответила на один из комментариев Погребняк.

Недавно жена футболиста признавалась, что у нее были проблемы с лишним весом после рождения первого ребенка. Тогда она набрала 30 лишних килограммов. Для того чтобы прийти в форму, пришлось взять себя в руки. Сейчас 31-летняя Мария – мама троих детей.