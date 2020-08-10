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Фотограф Пугачевой поделился кадром Бабкиной до «перекройки лица» в компании Меньшова

Роман Родин продолжил публиковать в соцсетях свои уникальные фотографии.

Фотограф Пугачевой поделился кадром Бабкиной до «перекройки лица» в компании Меньшова
Фотограф Пугачевой запечатлел молодую Бабкину до пластики/http://globallookpress.com/

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram показал, как выглядела певица Надежда Бабкина до «перекройки лица». Как известно, звезда в последние годы, как уверены ее подписчики, была частым гостем у пластических хирургов. Надо отметить, что исполнительница на кадре очень женственная, молодая и «живая».

«Всем хорошего дня! Ну а я продолжу публикацию моих уникальных фотографий. Сегодня в кадре Надежда Бабкина и популярный когда-то ведущий «Песни года» актер Евгений Меньшов».

Роман Родин

«Какие они счастливые», «Спасибо, Роман. Очень симпатичный снимок», — заметили в комментариях пользователи.

Добавим, что Евгений Меньшов, с которым запечатлена Бабкина, уже ушел из жизни. Он умер в 2015 году в возрасте 67 лет. В последние годы жизни у него были серьезные проблемы с почками. Похоронен ведущий на Троекуровском кладбище столицы.

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