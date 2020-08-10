Фотограф Пугачевой поделился кадром Бабкиной до «перекройки лица» в компании Меньшова

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram показал, как выглядела певица Надежда Бабкина до «перекройки лица». Как известно, звезда в последние годы, как уверены ее подписчики, была частым гостем у пластических хирургов. Надо отметить, что исполнительница на кадре очень женственная, молодая и «живая».

«Всем хорошего дня! Ну а я продолжу публикацию моих уникальных фотографий. Сегодня в кадре Надежда Бабкина и популярный когда-то ведущий «Песни года» актер Евгений Меньшов». Роман Родин

«Какие они счастливые», «Спасибо, Роман. Очень симпатичный снимок», — заметили в комментариях пользователи.

больше по теме С новыми силами: отдохнувшая на курорте Бабкина по возвращении освоила электросамокат Артистка провела отпуск в Крыму и осталась довольна.

Добавим, что Евгений Меньшов, с которым запечатлена Бабкина, уже ушел из жизни. Он умер в 2015 году в возрасте 67 лет. В последние годы жизни у него были серьезные проблемы с почками. Похоронен ведущий на Троекуровском кладбище столицы.