От братика ни на шаг: дочка Лазарева в джинсовом сарафане с юбкой из розовой органзы появилась на утреннике

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Сергей Лазарев не смог отказаться от приглашения экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой. Ведущая программы «Секрет на миллион» устроила детскую вечеринку по случаю дня рождения своей наследницы. Маша Макарова оказалась в самом центре событий на утреннике. Гости спешили поздравить именинницу и преподнести ей подарки. Рядом неотлучно находились ее родители: отец малышки с камерой в руках пытался запечатлеть все важные моменты, чтобы потом, когда их Машенька подрастет, они с супругой смогли вспомнить те счастливые мгновения.

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Сама Лера также активно делилась в Stories кадрами с праздника. В объектив попали дети Сергея Лазарева. Певец привел на детский утренник пятилетнего сына Никиту и дочку Анечку. Малышка появилась на вечеринке в джинсовом сарафане с юбкой из розовой органзы. А именинница вышла к гостям в пышном белом платье с юбкой-колокол. Дочка Сергея ни на шаг не отходила от братика.

В одном из интервью артист признался, что его сын ведет себя как настоящий старший брат. Он не только опекает Анечку, но и заботиться о ней, понимая, что она младше и нуждается в его внимании, когда их звездный папа находится на гастролях. Именно Никита выбрал для сестренки имя, из тех вариантов, которые ему предложил отец.