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Рассеченная шея, удар молнии, инсульт: за свою жизнь Шэрон Стоун трижды была на краю гибели

У актрисы точно есть ангел-хранитель, она трижды сумела обмануть смерть.

Рассеченная шея, удар молнии, инсульт: за свою жизнь Шэрон Стоун трижды была на краю гибели
Шэрон Стоун и в 62 может напомнить, почему она - одна из самых привлекательных женщин Голливуда. Фото: globallookpress.com

Голливудская актриса Шэрон Стоун вполне могла не дожить до своих шикарных 62 лет. В свежей статье издания The Sun упоминается, что за свою жизнь артистка три раза разминулась со смертью. Трижды звезда «Основного инстинкта» могла отправиться на тот свет из-за рокового стечения обстоятельств, но судьба распорядилась так, что женщина выжила.

Первая трагедия случилась с актрисой в 14 лет, когда она играла на приусадебном участке и не заметила висящую бельевую веревку. Девочка порезала себе шею, рана находилась всего в нескольких сантиметрах от яремной вены.

Об еще одном случае Teleprogramma.pro писала ранее: уже взрослая актриса получила удар молнии. Разряд небесного электричества ударил в скважину, которая располагается во дворе дома артистки, и по трубам дошел до крана, за который в тот момент держалась Шэрон. Женщину отбросило через всю кухню, прямо на холодильник. Тогда пожилая мать смогла привести ее в чувство и отвезти в больницу.

Но самым большим везением оказался случай 2001 года, когда актриса смогла пережить обширный инсульт и кровоизлияние в мозг. Стоун впала в кому на несколько дней, и медики оценивали ее шансы на выживание в один процент.

«Я чувствовала себя так, словно меня убили выстрелом в голову, — рассказывает актриса. — Я думала, что умираю, еще долгое время, даже после того, как вернулась домой».

На восстановление после этого случая женщине потребовалось семь лет, за это время она пережила развод, битву за опеку над детьми и чуть было не распрощалась с актерской карьерой.

Но сегодня Шэрон все еще со своими зрителями. В этом году выйдет новая картина с ее участием — сериал «Сестра Рэтчед» на Netflix. Премьера запланирована на 18 сентября.

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