«Очень красивая семья»: Маликов запечатлелся с дочкой за ужином на террасе возле дома

Дмитрий Маликов уже 10 лет живет в поселке Барвиха. Его особняк выполнен в классическом стиле и радует обширными окнами, а сад располагает к прогулкам. И хотя после рождения сына Марка в 2018-м году народный артист стал чаще задумываться о переезде, считая дом слишком маленьким, семья музыканта по-прежнему живет в знакомых апартаментах.
Хорошо себя чувствует с отцом и матерью и 20-летняя дочь Стефания, которая отлично ладит с родителями и съезжать пока от них не собирается. В хорошую солнечную погоду девушка вместе со своими близкими обедает и ужинает на террасе. Один из таких счастливых моментов ведущая телеканала «Ю» показала в личном блоге.
«Хорошо в деревне летом», — подписала она кадр.
«Как же вы похожи на папу, красавчики», «Какие же вы красивые, настоящие, чудесные», «Очень красивая семья», «Замечательная семья! Красивые люди! Счастья вам!», «Мне бы такую деревню», «Стеша такая солнечная», — прокомментировали снимок фолловеры.