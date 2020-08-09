«Очень красивая семья»: Маликов запечатлелся с дочкой за ужином на террасе возле дома

Дмитрий Маликов уже 10 лет живет в поселке Барвиха. Его особняк выполнен в классическом стиле и радует обширными окнами, а сад располагает к прогулкам. И хотя после рождения сына Марка в 2018-м году народный артист стал чаще задумываться о переезде, считая дом слишком маленьким, семья музыканта по-прежнему живет в знакомых апартаментах.

Хорошо себя чувствует с отцом и матерью и 20-летняя дочь Стефания, которая отлично ладит с родителями и съезжать пока от них не собирается. В хорошую солнечную погоду девушка вместе со своими близкими обедает и ужинает на террасе. Один из таких счастливых моментов ведущая телеканала «Ю» показала в личном блоге.

«Хорошо в деревне летом», — подписала она кадр.