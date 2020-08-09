«Танец живота»: Кэти Перри устроила пляски на последних сроках беременности

В последние дни певица показывает в соцсетях, что ей достаточно трудно живется с большим животом, а тут вдруг решила станцевать.

Звездная пара Кэти Перри и Орландо Блум, несмотря на последние недели беременности певицы, эпатирует поклонников своим интересным положением. На днях актер выложил видео, на котором его невеста с большим животом кажется очень изможденной в кресле автомобиля (Орландо, очевидно, ведет машину и одновременно снимает возлюбленную). Но когда в магнитоле заиграла бодрая песня, артистка открыла дверь авто, вышла на улицу и начала танцевать.

Скорее всего, звезды хотели показать поклонникам, что, несмотря на все тяготы беременности, Кэти бодра и весела, а также переполнена творчеством. Оператор ролика за кадром смеется в голос с выходки певицы, даже в конце, когда Перри сгибается от боли и хватается за живот. Но, судя по тому, что видео было выложено на потеху публике, этот «приступ» был еще одной шуткой артистки.

Напомним, что роман двух звезд начался еще в 2016 году. Потом певица заявила, что рассталась с актером, потому что он увлекся другой красавицей. Но год назад артистка призналась, что живет с Блумом, и у них все хорошо. В начале 2020-го стало известно, что пара ждет ребенка. Уже известно, что это будет девочка. Перри же использует свою беременность по полной: снимается с округлившимся животом в клипах и для соцсетей. Это видео, например, было снято ради популярного челленджа в TikTok.