«Я могу прожить вообще на тысячу рублей!»: Бледанс поддержала Утяшеву в денежном вопросе

По мнению актрисы, 50 тысяч рублей в месяц - достаточный доход для комфортной жизни.

Заявление Ляйсан Утяшевой о том, что она может прожить на 50 тысяч рублей в месяц, породило много разных толков. Композитор Юрий Лоза раскритиковал знаменитость за лукавство, а продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему приходится тратить на жизнь 1,5-2 миллиона в месяц.

А вот 51-летняя актриса Эвелина Бледанс поддержала Утяшеву. По ее мнению, 50 тысяч рублей — более чем нормальная сумма для комфортной жизни, и многие нынешние звезды в свои годы жили с такими доходами.

«На самом деле, я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят… Пусть их будет у всех побольше!» — цитирует артистку «Пятый канал».

Давая комментарий журналистам, Бледанс отметила, что в случае с Утяшевой нужно помнить, что у нее двое детей, а чтобы прокормить большую семью, нужны немалые средства. Но, как сказал Лоза, в супружеской чете знаменитой гимнастки, скорее всего, основным кормильцем является Павел Воля, поэтому спортсменка может вообще ничего не зарабатывать и жить в свое удовольствие.