«Гортензий много не бывает»: Галкин показал утопающий в цветах сад возле замка Пугачевой

Муж Примадонны не мог не похвастаться красивыми кустами с гортензиями, которые окутали замок. Поклонники были сражены красотой.

Алла Пугачева уже почти девять лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. У пары подрастают дети Лиза и Гарри, которые в сентябре отметят семилетие. Двойняшки готовятся пойти в школу. Весь карантин они провели дома. Примадонна лишь с наступлением лета стала выходить в свет. Артистка блистает в стильных летних нарядах. А Галкин теперь не каждый вечер проводит дома. Порой дети успевают соскучиться по отцу, пока ждут его с работы.

Юморист гордится тем, что сам обустраивал замок, а также создал роскошный сад. Каждый сезон он демонстрирует, как преображается природа на участке. За растениями ему помогают ухаживать двойняшки. Недавно Гарри посадил лаванду, а сестра его в это время снимала. Каждый раз артист переживает, если в Москве идут проливные дожди. Но на этот раз сад успел разрослись. Галкин провел онлайн -экскурсию. Он показал поклонникам, какие у него выросли гортензии. Казалось, что замок в них утопает.

«Любите ли вы гортензию, как люблю ее я?», — поинтересовался артист. «Я бы назвал это — гортензий много не бывает», — добавил он.

Максим рассказывал, что любит сам подрезать кусты и следить за садом. По его словам, этот процесс его расслабляет. Поклонники были поражены красотой, которую каждый день видит Пугачева и ее родные. «Очень красиво!», «Какая красота! Шикарно, просто шикарно», «Ой, какая красота!», «Чудесная пышность», «Божественно красиво», — прокомментировали пост подписчики. На этот раз рядом с юмористом не было Лизы и Гарри. Из-за пандемии в этом году родители так и не вывезли малышей на море.