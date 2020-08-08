«В лучах заката»: Орбакайте поужинала на набережной со своим мужем и внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она приезжает в Россию, где играет в театре и дает концерты. А также у нее есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Как минимум два раза в год певица приезжает в США. У ее мужа Михаила Земцова там много друзей. К тому же, их дочка Клавдия имеет американское гражданство и ходила в подготовительный класс в Нью-Йорке. Она свободного говорит на английском языке.

В январе Орбакайте успела отдохнуть в Америке, а вот карантин она пережила в России. А недавно певица вновь уехала из страны. Она дразнила поклонников пляжными фото. Как оказалось, она вновь отдыхает в Майами. Там у ее дочки есть возможность купаться в бассейне и загорать, а вечерами они гуляют всей семьей по набережной вдоль пляжа. Накануне Кристина решила показать, как проходит ее отпуск.

На новых фото, артистка запечатлела себя в кафе на побережье. Она ужинала с дочкой и мужем. Орбакайте облачилась в белый наряд, как и ее наследница. Земцов предстал в футболке голубого цвета. Они выглядели отдохнувшими и счастливыми.

«В лучах заката», — написала звезда.

По всей видимости, они загорали до вечера, а потом решили поесть. Поклонники были рады видеть певицу и подросшую внучку Аллы Пугачевой. «Как приятно на вас с дочерью смотреть!», «Доченька становится на вас похожа», «Клава папина копия!», «Дочка копия, маленькая Кристи», «Папина дочка», — прокомментировали пост подписчики.