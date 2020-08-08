«Похожи?»: Нюша в платье-футболке запечатлелась с подросшей дочкой Симбой на лужайке

Нюша в свои 29 лет уже стала женой и мамой. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому родила дочку Симбу. Лишь недавно певица призналась, что познакомилась с возлюбленным, когда он еще был женат. Девушка не хотела быть любовницей. В итоге ее избранник развелся с первой женой и сыграл с ней свадьбу. У него есть двое сыновей, с которыми артистка быстро подружилась и теперь часто принимает их у себя дома.

После рождения ребенка Нюша стала жить в загородном особняке, где у ее наследницы есть много пространства для игр. После карантина певица успела отдохнуть на море. Она демонстрировала поклонники безупречную фигуру в купальнике. Но похоже, что артистка вернулась домой. 8 августа она опубликовала новое фото, на котором позировала на лужайке возле своего дома с подросшей дочкой.

Нюша предстала в сером платье-футболке и сандалях. Рядом с ней сидела малышка Симба в полосатом платье. Девочка заметно подросла. Певица сделала ей прическу, которую украсила заколками.

«Похожи?», — поинтересовалась звезда.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что Симба пошла в папу. «Нет, дочка на отца очень похожа», «Доча на папу похожа», «Папина копия», «Очень похожи, глаза Симбочки прям твои, Нюш», «Принцессы», «Какие красотки», «Симба так выросла», «Какие красивые, обожаю эту маленькую бусинку», «На бабушку похожа», — прокомментировали пост подписчики.