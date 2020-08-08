«Прекрасная красивая семья!»: Ротару в честь дня рождения запечатлелась в кругу родных

Накануне Народная артистка София Ротару отметила свой 73-й день рождения. Знаменитость провела его в кругу родных – единственного сына Руслана Евдокименко и его жены, а также внуков Анатолия и Софии. Какой сюрприз имениннице преподнесли близкие, в своем Instagram показала внучка Ротару, а невестка звезды, Светлана Евдокименко сняла момент вручения подарков и теплые объятия на камеру.

Новый год жизни – это повод для новой семейной фотосессии. И Ротару запечатлелась в кругу семьи на память в этот знаменательный день. Она позировала для фото в бело-синем платье-балахоне в пол, подчеркнувшем ее цветущий вид. Этим снимком артистка поделилась со своими поклонниками.

Не смогли пройти мимо публикации многие звезды эстрады. Максим Галкин отметил: «Прекрасная красивая семья! Еще раз с днем рождения». Поспешили присоединиться к поздравлениям и Светлана Лобода, Игорь Николаев, дизайнер Пугачевой Игорь Гуляев.

Подписчики отметили неувядающую красоту своей любимицы и пожелали ей долго оставаться такой цветущей и радовать преданных поклонников своим творчеством еще многие-многие годы.