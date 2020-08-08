«Вот это талия!»: невестка Орбакайте в розовом мини-бикини подразнила идеальными формами

Алена Краснова три года назад стала частью звездной семьи. Девушка вышла замуж за сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — Никиту. Влюбленные недавно отпраздновали годовщину отношений. Обзаводиться детьми они не торопятся, хоть девушка и прекрасно ладит со своим маленьким племянником. Однако порой пара проводит отпуск раздельно. Они считают, что это подогревает отношения. Не удивительно, что после карантина девушка уехала в Сочи без мужа.

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Невестка Орбакайте с радостью стала загорать на местных пляжах. А когда ее кожа приобрела золотистый оттенок, она решила немного поработать. Девушка является моделью, поэтому устроила фотосессию в стильном образе на природе. А спустя неделю отдыха ей захотелось новых ощущений. С подругой она отправилась в скалистую местность, где не только пофотографировалась, но и смогла искупаться в воде, спрыгнув со скалы.

«Это буду не я, если не спрыгну с какой-нибудь скалы», — отметила она.

Краснова предстала в мини-бикини с розовым верхом и оранжевым низом. Она сверкнула безупречной фигурой. Поклонники пришли в восторг от ее осиной талии и стройных ног.

А на следующий день Алена уже загорала в трендовом черном купальнике с эффектом мерцания. Она красовалась перед камерой на лежаке. Невестка Орбакайте блеснула красивой грудью. За время отпуска девушка успела загореть и отдохнуть, но пока возвращаться домой не собирается. «Вот это талия!», «Какая фигурка», «Никиты не хватает. Он бы тоже прыгнул», «Вот это модель! Такая вся точеная и хрупкая», — одарили ее комплиментами фанаты в соцсети.