«Два раза»: квартиру Бони в Монако ограбили

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня активно ведет свою страничку в Instagram. На нее подписано более 7 миллионов человек, и девушка регулярно делится с фолловерами новостями из своей жизни. Чем занимается, что планирует сделать, куда отправиться и когда – все это ее виртуальные друзья знают из первых уст.

Именно такая открытость и откровенность и сыграла злую шутку с Боней. Пока девушка путешествовала по Европе, ее квартиру обчистили. Инстадива не хотела сообщать об этом в микроблоге, но все-таки призналась:

«У меня произошла неприятность, но как бы мелочь — меня ограбили. Но не один, а два раза за 10 дней» — сообщила она в Instagram.

К слову, подписчики узнали о происшествии раньше, чем Боня рассказала о нем. Сообщения об ограблении появились во французской прессе. И звезде пришло в Директ множество вопросов. Девушка откликнулась на обратную связь фолловеров: «Спасибо за вашу поддержку! Столько сообщений в личке. Это мелочи, ценность не в вещах, а в людях!». Что именно вынесли злоумышленники из дома, звезда не рассказала.

Виктория Боня приняла решение теперь быть осмотрительнее в Сети. И объявила, что отныне хочет публиковать информацию о своих передвижениях в stories с задержками.