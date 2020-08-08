«В «Вечном городе» такси не найти»: Нетребко дала совет гостям Рима

Оперная дива в свободное от выступлений время гуляет по столице Италии.

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко в настоящее время находится с гастролями в Италии. Звезда вместе с мужем Юсифом Эйвазовым выступают под открытым небом в разных городах страны, и сейчас они пребывают в Риме, где уже дали несколько концертов.

В свободное время знаменитости стараются больше гулять и посещать местные достопримечательности. Накануне к ним присоединились родные Дмитрия Хворостовского – вдова баритона Флоранс с сыном Максимом, и вместе они посетили Колизей. В очередной раз выйдя на улицы Рима, Нетребко поспешила записать для поклонников видео и сообщила:

«Такси, такси, такси… в Вечном городе такси не найти, — констатировала Нетребко. И дала совет туристкам: «Берегите ваши ножки, не носите каблучки».

Сама Анна выбрала подходящую для прогулки обувь, которую продемонстрировала подписчикам.

Ранее мы писали, что Анна Нетребко все наряды для своих выступлений покупает на свои день. Если дива участвует в спектакле, то костюмы предоставляет театр.