«Мы идем в Колизей!»: Нетребко в Риме встретилась с вдовой и сыном Хворостовского

Оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым в настоящее время находятся на гастролях в Италии. Звезды уже дали несколько концертов во многих городах страны, например, в Неаполе, Вероне, Риме. В свободное от работы время артисты с удовольствием гуляют и посещают местные достопримечательности. А накануне к ним присоединились друзья – Флоранс Илли и Максим Хворостовские.

Вдова с сыном знаменитого оперного баритона прилетели из Англии, чтобы, наконец, встретиться с Нетребко и Эйвазовым. Долгие месяцы изоляции остались позади, и друзья отправились на прогулку по столице Италии.

«Мы идем в Колизей! Наконец увиделись!» — радостно сообщила Нетребко у себя на странице микроблога.

Знаменитые путешественники уже запечатлелись на фоне легендарной достопримечательности. Поклонники не смогли не заметить, как сын Хворостовского похож на своего отца. «Какая прекрасная встреча!! Как же не хватает Дмитрия Хворостовского», «Время летит! Как вырос Максим! Красавец, на папу похож», «Прекрасные. Слезы из глаз, очень не хватает Дмитрия», «Ух ты! Как Максим похож на отца!» — пишут фолловеры.