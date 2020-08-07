«Такая счастливая»: Гагарина в сверкающем платье и тапочках «зажигательно» станцевала на улице

Полина Гагарина недавно подтвердила, что развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Певица несколько месяцев молчала о проблемах в отношениях. Ее экс-возлюбленный тоже решил не делиться подробностями случившегося. Он продолжает приходить в гости к певице и навещать свою дочку Мию и пасынка Андрея. А сама артистка после отмены самоизоляции с головой ушла в работу. Она проводит почти каждый день на съемках.

С наступлением лета Гагарина стала носить легкие наряды. Она успела отметиться в сарафане от Кети Топурии, алом мини-платье свободного кроя и белом коротком наряде. Очередной день певица провела на работе, но решила все-же немного повеселиться. В перерыве на улице артистка устроила зажигательные танцы. Полина предстала в сияющем мини-платье и тапочках. У девушки была сделана легкая укладка и нюдовый макияж.

«Мы в танцах?» — написала звезда.

Вместе с друзьями Гагарина повеселилась. Она прыгала и танцевала, а также подпевала. Поклонники были рады тому, что певица не унывает из-за развода. Многие восхитились ее стройной фигурой. «Наша звездочка», «Такая счастливая», «От Полины ничего не осталось», «Какие щиколотки», «Объясните, пожалуйста, как можно быть такой шикарной?», «Господи, так и охота тебя пирожками покормить», «Тапочки огонь», — прокомментировали пост подписчики.