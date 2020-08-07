«Дива на капоте»: Вера Брежнева в белоснежных шортах-бермудах оголила роскошные ноги

Певица призналась, что любит низкие машины. В откровенном образе она предстала рядом с «Ламборджини».

Вера Брежнева в этом году отпраздновала 38-летие. Певица не перестает восхищать поклонников своей красотой. Не удивительно, что многие мужчины называют экс-солистку группы «ВИА Гра» секс-символом. Но, как известно, девушка замужем за Константином Меладзе. Хоть порой и возникают слухи о разладе в их отношениях, артистка не перестает демонстрировать идиллию с композитором.

Минувший карантин Вера провела с семьей. Она даже делилась нежными фото с возлюбленным. А вот когда режим самоизоляции отменили, певица вновь с головой ушла в работу. Она отправилась в Киев, где посещает разные мероприятия. Артистка для выступлений выбирает очень короткие платья, подчеркивающие всю красоту ее фигуры. А накануне Брежнева опубликовала фото с отдыха. В кадре она предстала в смелом летнем наряде.

Артистка позировала в белоснежных шортах-бермудах, которые в тренде в этом сезоне, а также черной майке. Она предстала рядом с «Ламборджини». Девушка облокотилась и присела на капот дорогостоящего автомобиля. Вера была босая, а также с распущенными волосами.

«Как удобно, когда низкая машина! Можно легко на ней посидеть или облокотиться», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили комплиментами ее ноги. «Дива на капоте! Какая безупречная фигура!», «Ножки на зависть», «Вот это супермодель, богиня!» — стали обсуждать кадр пользователи Сети. Фанаты отметили, что даже щиколотки у артистки рельефные. К слову, она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.