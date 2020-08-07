Звезде шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой грозит вызов в полицию

Строительство загородного дома может обернуться для звезды шоу «Голос» проблемами. Все из-за того, что жители поселка в Подмосковье уже недовольны новоиспеченной соседкой. Первый звонок в полицию они сделали, когда певица с мужем решили очистить свой участок от старых деревьев.

Как призналась Спиридонова «Собеседнику», старожилы населенного пункта решили, что это незаконная вырубка. А одна из них и вовсе пишет жалобы во все инстанции о сносе поселка.

Сотрудники правоохранительных органов проверили все документы Спиридоновой, все было в рамках закона. Однако предупредили, что возможен визит в опорный пункт. А тем временем, певица не намерена отступать от своих планов. Строительством дома они с мужем займутся в самое ближайшее время.