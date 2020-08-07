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Звезде шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой грозит вызов в полицию

В правоохранительные органы обратились соседи певицы по дачному участку.

Звезде шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой грозит вызов в полицию
Анастасия Спиридонова. Фото: instagram.com/nastena_spiridonova

Строительство загородного дома может обернуться для звезды шоу «Голос» проблемами. Все из-за того, что жители поселка в Подмосковье уже недовольны новоиспеченной соседкой. Первый звонок в полицию они сделали, когда певица с мужем решили очистить свой участок от старых деревьев.

Как призналась Спиридонова «Собеседнику», старожилы населенного пункта решили, что это незаконная вырубка. А одна из них и вовсе пишет жалобы во все инстанции о сносе поселка.

Сотрудники правоохранительных органов проверили все документы Спиридоновой, все было в рамках закона. Однако предупредили, что возможен визит в опорный пункт. А тем временем, певица не намерена отступать от своих планов. Строительством дома они с мужем займутся в самое ближайшее время.

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