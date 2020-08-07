«Не так, как раньше»: Самойлова рассказала об изменениях, введенных на курортах Турции из-за коронавируса

Уже несколько дней большая семья рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой отдыхает на Анталийском побережье Турции. Многодетные родители предпочли зарубежный курорт отечественным пляжам, и сначала держали в секрете пункт назначения. Но поклонники быстро раскрыли планы кумиров, и Самойловой ничего не оставалось делать, как подтвердить:

«Да,да,да! Мы в Турции! Последний раз я была тут лет 6/7 назад и думала ,что никогда больше не буду», — написала в Instagram модель.

Самойлова рассказала, какие изменения в связи с пандемией коронавируса произошли в турецком сервисе. Принципиальных ограничений девушка не заметила, за исключением пары моментов, связанных с системой питания и правилами поведения:

«Он (стол. – Прим. ред.) вроде бы шведский, но не так, как раньше. Теперь все под стеклом и брать сам ты ничего не можешь, даже тарелки, все выдают повара. Социальная дистанция, лежаки на расстоянии, столы на расстоянии», — отметила многодетная мать.

Из плюсов жена Джигана выделила отсутствие народа, огромное количество развлечений для детей и жару – до +38 градусов Цельсия. Что касается безопасности здоровья, то все звездное семейство прошло тестирование на CoViD-19 перед вылетом, и процедуру нужно будет повторить по возвращении на Родину.