Джастин Бибер и его жена Хейли прошли обряд крещения

Популярный певец Джастин Бибер и его супруга Хейли прошли обряд крещения. К религии он относится очень серьезно. Об этом артист рассказал своей многомиллионной армии подписчиков в инстаграме.
«Мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни», — написал Бибер.
Похоже, пара решила провести это мероприятие накануне возможного важного события в своей жизни. Несколько дней назад стало известно, что, скорее всего, Бибер впервые станет отцом. Так ли это на самом деле, пока неизвестно. Но, как сообщает Vogue India, Хейли призналась, что они уже думают, как будут воспитывать своих детей.