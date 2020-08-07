«Вон отсюда!»: Дима Билан высказался о «паразитах»

Дима Билан высказался о завистливых людях с больной фантазией, эмоциональное рассуждение оставил в своем Instagram. Он признался, что встречал таких на своем пути десятки раз, причем, это были целые истории. По словам артиста, он продолжил летать на высоких вибрациях, потому что никогда никому не делал ничего плохого.

«Люди, которые паразитируют на чужих душах и приватности других людей — это и есть паразиты! Знайте, кто там намылился и занимается подтасовкой и грязью — вы темная материя, которая заканчивает бесславно и зло если ему продал душу заканчивается раньше, чем путь, выбранный делать добро!» — написал Билан.

Также он подчеркнул, что правду о своей жизни знает только он. Все остальное – зависть других людей.

Накануне Билан объявил, что совсем скоро выйдет его новый альбом. Он уже заканчивает над ним работу. Пластинка будет называться «Новая жизнь» по одноименной песне музыканта. Новый альбом получится необычным. Билан призвал фанатов подготовиться к новым дуэтам и тембрам.