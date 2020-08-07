Панин собрался в Испанию: скандальный актер получил вид на жительство в этой стране

Алексей Панин получил вид на жительство в солнечной Испании. Как признался актер СтарХиту, он не выбирал страну для будущего проживания по каким-либо критериям. Ему просто хочется подальше уехать из России. Но пока это невозможно. Счастливым событием актер поделился со своими подписчиками. При этом заметил, что не употреблял алкоголь на протяжении двух месяцев.

«Сколько счастья в глазах», — написали пользователи сети.

По словам Панина, уехать надолго он не может из-за дочери. Она еще учится в московской школе.

больше по теме Алексей Панин мог разрушить брак Гарика Харламова и Кристины Асмус Чуть больше года назад актер обещал рассказать много интересных фактов о юмористе.

Недавно актер объявил, что наконец-то развелся со своей женой. На Людмиле Григорьевой он был женат чуть меньше года – с 2013-го.