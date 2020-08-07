Нежная невинность: дочка Заворотнюк позировала в мини-платье с рукавами-фонариками и отрезной кокеткой под грудью

Накануне дочка Анастасии Заворотнюк Анна обнаружила у себя симптомы болезни. В свете пандемии коронавируса звездная наследница поспешила сдать тест на CoViD-19, чтобы обезопасить окружающих и вовремя принять меры. Результаты исследования уже пришли.

В новой публикации девушка сообщила, что оба теста на коронавирус у нее отрицательные. И написала:

«Признаюсь честно, я была уверена, что это именно он. Мы сейчас в такое время живем, что любой признак недомогания и тут же думаешь, что у тебя – «корона», — пишет Анна. И добавляет: «Сейчас чувствую себя гораздо лучше, иду на поправку. Остались небольшие остаточные явления, но это быстро пройдет».

При этом девушка позировала для фото в розовом мини-платье с V-образным вырезом. Имидж-стилист Лариса Тимиряева усмотрела в аутфите девушки намеки на стиль Мэрилин Монро.

«Нежный, женственный и романтический образ с нотками ретро и модным рукавом-фонариком. Платье с отрезной фигурной кокеткой под грудью, которая акцентировала грудь и талию. Эта кокетка сыграла роль корсета, но более деликатного и изящного. Глубокий V-образный вырез визуально удлинил шею, а длина мини продемонстрировала длинные стройные ножки. Каблук помог им выглядеть еще более длинными и стройными. Нежный лавандовый цвет в сочетании с белыми цветочками добавляют образу невинности. Образ не так прост, как кажется на первый взгляд. Он объединяет в себе женственность и детскость, сексуальность и наивность (женщина-ребенок). Таким стилистическим приемом пользовалась Мэрилин Монро, которая была сексуальна и невинна одновременно. Так что идея не нова, но работает безотказно. Тем более внешность Анны подходит под данную стилистическую концепцию. Единственное, что немного не вписывается — нитка жемчуга в классическом варианте, надо было ограничиться цепочкой с жемчужной подвеской. Уместна рекомендация легендарной Коко Шанель: «Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним». В остальном, все работает на Анну!!!» — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».