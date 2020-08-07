«Готовьте лупы»: Ирина Нельсон опубликовала фото без ретуши

Ирина Нельсон жестко ответила своим поклонникам. В своем аккаунте Instagram певица опубликовала фото без ретуши, которые подписала: «Готовьте лупы». На такой шаг ее вынудили пойти фанаты, которые постоянно расспрашивают о методах омоложения. Нельсон утверждает, что к косметологам вообще не ходит.

«Заколебали вы спрашивать про моего косметолога! Я уже говорила сто раз, нет у меня его! Ну правда! Я везде пишу, что ваша кожа — это лишь отражение того, что у вас внутри, отражение вашего образа жизни, вашего баланса микроэлементов в вашем организме, отражение вашего питания», — написала Нельсон.

По словам артистки, никакой косметологии вообще не существует. А все предложения в сфере омоложения — просто маркетинговый ход.

А между тем весной 2020 года Ирина Нельсон отметила свое 48-летие. Она часто делится со своими фанатами секретами молодости и красоты. Главными секретами своей молодости называет здоровый образ жизни и йогу.