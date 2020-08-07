«Мы все разные!»: Ирина Безрукова поделилась своим основным жизненным правилом

Ирина Безрукова поделилась со своими подписчиками правилами, которые ей помогают оставаться собой. По мнению актрисы, никогда никого не нужно ни с кем сравнивать. И при этом главное, стать лучшей копией себя.

«Мы все разные! И у каждого свое предназначение в этом мире, свои особенности, свой ритм, способности и таланты. Конечно, на словах звучит все очень просто, но зачастую уходит немало времени на то, чтобы осознать и принять эти несложные правила», — написала Безрукова.

В этом году Ирина Безрукова отметила свое 55-летие. Недавно актриса рассказывала о том, что ее бабушка была против такого выбора. Ведь когда-то актриса мечтала стать врачом. Сейчас за плечами актрисы уже более 40 проектов.