«Прямо с Миконоса»: Боня позировала с подругами на греческом острове в одинаковой одежде

40-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отправилась на отдых в компании подруг. Девушка решила отдохнуть на побережье Эгейского моря и выбрала греческий Миконос. И первым делом путешественницы устроили фотосессию на фоне открывшихся пейзажей.

Для съемок все трое выбрали шорты из денима с необработанным краем, а в качестве верха предпочли белоснежные топы. Боня нарядилась в объемную рубашечную блузу на завязках сзади и показала свой аутфит со всех сторон. Дополнил пляжный образ звезды головной убор — соломенная шляпка.

«Летнее настроение прямо с Миконоса», — подписала серию снимков Боня и попросила фанатов выбрать, какое фото лучше.

«Все по-своему красивые», «Вика, ты как всегда самая красивая», «Очень красивые», «Ваши ножки — это отдельный вид произведения искусства», «Виктория, вы очень похорошели», — дали обратную связь подписчики.