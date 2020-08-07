Отец Меган Маркл отказался от общения с ней после прочтения книги «Обретая свободу»

В ближайшие дни широкой публике станет доступна биографическая книга Меган Маркл и принца Гарри «Обретая свободу». Некоторые моменты биографии все же рассекретили еще до публикации. Так, весь мир уже узнал, как переписывались Меган и Гарри в начале их отношений. А для отца актрисы, Томаса, книга стала настоящим ударом. После прочтения он решил окончательно отказаться от общения с дочерью и принцем.

«Он больше не доверяет ей и потерял всякую надежду на воссоединение», — рассказал Mirror старший брат Меган, Томас Маркл – младший.

Как сообщает издание, отцу Меган надоела ее постоянная ложь и манипуляции. Он отрицает тот факт, что игнорировал сообщения и звонки дочери с приглашениями на свадьбу. По словам Томаса-младшего, в тот момент их отец был в больнице и не мог отвечать.

Недавно Томасу-старшему исполнилось 76 лет. Он ждал поздравлений от дочери, но она проигнорировала этот день.