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«Стоят очень дорого»: Нетребко рассказала, что концертные платья покупает за свои деньги

Оперная дива сейчас выступает в Италии.

«Стоят очень дорого»: Нетребко рассказала, что концертные платья покупает за свои деньги
Анна Нетребко. Фото: globallookpress.com

Звезда мировой оперы Анна Нетребко вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, сейчас гастролирует по Италии. Певцы уже дали несколько концертов под открытым небом в Неаполе, Вероне, Венеции и Риме. Перед очередным выходом на сцену Анна опубликовала видео, как они с супругом готовятся предстать перед зрителями. Оказалось, что даже такие опытные и прославленные любимцы публики испытывают настоящее волнение.

Нетребко, как всегда, выглядела роскошно. Дива выбрала для очередного концерта белое пышное платье в пол без лямок. Оказалось, что для выступлений все наряды звезда покупает самостоятельно.

«Если мы выступаем в театральном спектакле — костюмы театральные. На концерты мы покупаем платья за свои деньги… как правило, они стоят очень дорого», — рассказала дива.

Стоит отметить, что на гастролях Нетребко не повторяется с нарядами: каждый выход знаменует новое платье.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко в Риме. Фото:
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко в Риме. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Певица, к слову, часто ходит по магазинам и обращает внимание на красивые платья. Как они выглядят, Нетребко показывает обычно в своих stories.

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