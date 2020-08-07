«Стоят очень дорого»: Нетребко рассказала, что концертные платья покупает за свои деньги

Звезда мировой оперы Анна Нетребко вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, сейчас гастролирует по Италии. Певцы уже дали несколько концертов под открытым небом в Неаполе, Вероне, Венеции и Риме. Перед очередным выходом на сцену Анна опубликовала видео, как они с супругом готовятся предстать перед зрителями. Оказалось, что даже такие опытные и прославленные любимцы публики испытывают настоящее волнение.

Нетребко, как всегда, выглядела роскошно. Дива выбрала для очередного концерта белое пышное платье в пол без лямок. Оказалось, что для выступлений все наряды звезда покупает самостоятельно.

«Если мы выступаем в театральном спектакле — костюмы театральные. На концерты мы покупаем платья за свои деньги… как правило, они стоят очень дорого», — рассказала дива.

Стоит отметить, что на гастролях Нетребко не повторяется с нарядами: каждый выход знаменует новое платье.

Певица, к слову, часто ходит по магазинам и обращает внимание на красивые платья. Как они выглядят, Нетребко показывает обычно в своих stories.