Королевские подарки: что дарит принц Гарри племянникам

Принца Гарри можно назвать идеальным дядей для детей принца Уильяма. Во время жизни в Великобритании он всегда не только уделял много внимания Джорджу и Шарлотте, но и баловал их подарками. Причем выбор был в пользу нужных вещей.

Так, однажды сыну герцогов Кембриджских он подарил электрический внедорожник, а дочери — трехколесный велосипед. Гарри души не чает в своих племянниках, но после переезда за океан не может уделять им столько внимания, как прежде.

О способностях Гарри делать хорошие подарки написано и в биографической книге «В поисках свободы». Она выйдет в свет уже 11 августа. Авторы обещают, что на страницах издания будет много интересной информации о жизни герцогов Сассекских.