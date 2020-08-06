Видеокадры с Ефремовым из зала суда: актер переписывается с кем-то по телефону
Видео
«Мода 60-х возвращается!»: стилист назвал пляжные тренды лета-2020
Видео

Саша Грей сравнила фильмы для взрослых и работу в Голливуде

Бывшая порноактриса сделала откровенные заявления.

Саша Грей сравнила фильмы для взрослых и работу в Голливуде
Саша Грей. Фото: instagram.com/sashagrey

Бывшая звезда фильмов для взрослых Саша Грей рассказал о сексуальных домогательствах в Голливуде. Как призналась актриса The Daily Beast, продюсеры и агенты так и норовят залезть под юбку. С таким актриса не сталкивалась даже в порноиндустрии, которую покинула девять лет назад.

По словам Грей, это были по-настоящему унизительные инциденты.

За свою карьеру в качестве актрисы порнофильмов Саша Грей добилась немалых успехов. В том числе и получила несколько наград за лучшие секс-сцены. В 2011 году она ушла из этой сферы и пробовала себя в разных направлениях. Писала книги, пела песни, организовала собственную музыкальную группу и даже снялась в двух голливудских картинах. Актрису можно увидеть в фильме «Девушка по вызову» и сериале «Красавцы».

Тэги

ГолливудНовости googleНовости киноСаша Грей