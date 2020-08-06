Саша Грей сравнила фильмы для взрослых и работу в Голливуде

Бывшая звезда фильмов для взрослых Саша Грей рассказал о сексуальных домогательствах в Голливуде. Как призналась актриса The Daily Beast, продюсеры и агенты так и норовят залезть под юбку. С таким актриса не сталкивалась даже в порноиндустрии, которую покинула девять лет назад.

По словам Грей, это были по-настоящему унизительные инциденты.

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За свою карьеру в качестве актрисы порнофильмов Саша Грей добилась немалых успехов. В том числе и получила несколько наград за лучшие секс-сцены. В 2011 году она ушла из этой сферы и пробовала себя в разных направлениях. Писала книги, пела песни, организовала собственную музыкальную группу и даже снялась в двух голливудских картинах. Актрису можно увидеть в фильме «Девушка по вызову» и сериале «Красавцы».