«Конфеточка»: 51-летняя Бондарчук в гипюровом платье подразнила жениха безупречными ногами

Светлана Бондарчук в 2016 году развелась с Федором Бондарчуком. Тогда режиссер увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой. В 2019 году влюбленные тайно сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Светская львица недавно призналась, что сама познакомила экс-мужа с Паулиной. Она восхищается красотой девушки. При этом в 51 год бизнесвумен может похвастаться не менее соблазнительными формами.

больше по теме Бондарчук в черном комбинезоне вышла в свет с возлюбленным на фоне слухов о скорой свадьбе Светская львица провела время в компании друзей. Сопровождал ее Сергей Харченко.

Светлана занимается йогой и порой устраивает себе тренировки. На отдыхе она без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике, а также оголяет формы на камеру. Не удивительно, что светская львица давно не одинока. Она встречается с Сергеем Харченко. Недавно появились слухи, что пара готовится к свадьбе, которая якобы состоится 15 августа. Подруга модели Надежда Оболенцева подтвердила эту информацию, заверив, что будет подружкой невесты.

Тем временем Бондарчук наслаждается летними днями. Недавно она посетила вечеринку со своим женихом. Тогда она была в черном комбинезоне. А четверг, 6 августа, звезда провела, катаясь на аттракционах в Санкт-Петербурге. Она устроила романтический вечер себе и возлюбленному. Светлана облачилась в белое гипюровое мини-платье с прозрачным верхом. Светская львица дразнила жениха стройными ногами и лифом.

«В каждом из нас живет ребенок. Запереть его на веки вечные — дело нехитрое», — отметила она.

Звезда восхитила своим нарядом и безупречной фигурой коллег и поклонников. «Светляка — конфеточка», — написала Яна Рудковская. «Вот это у вас ноги, восторг!», «Вы бесподобны! Фигура шикарная!», «Ножки — сказка», «Приятно видеть цветущую и счастливую женщину», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что накануне Бондарчук погуляла на празднике у друзей. Она с удовольствием танцевала на набережной.