«Вау, какая!»: Полина Гагарина в мини-платье по фигуре подразнила рельефными бедрами

Полина Гагарина на днях подтвердила, что развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Слухи о разладе в их отношениях появились во время карантина. Позже экс-возлюбленный певицы признался, что они не живут вместе. К слову, он не долго был один. Мужчину заметили на прогулке с молодой девушкой и ребенком. Поклонники подозревают, что это его новая пассия. А вот артистка с головой ушла в работу.

33-летняя Полина обладает стройной фигурой. Она регулярно занимается спортом с тренером, чтобы держать себя в форме. Некоторые поклонники считают, что ей нужно набрать вес. Сама певица довольна своими формами и любит их подчеркивать сарафанами и платьями. Накануне артистка успела отметиться в мини-платье от Кети Топурии, а также примерить алый наряд свободного кроя. Как оказалось, она готовилась к съемкам нового клипа.

В соцсети Гагарина обрадовала фанатов, поделившись кадрами со съемочной площадки. В перерыве она решила подурачиться и устроила фотосессию. Девушка позировала в белом силуэтном платье с глубоким декольте, которое позволило оголить стройные ноги. Наряд оказался таким коротким, что артистка засветила рельефные бедра.

«Снимаем клип, а в перерывах перерывимся. P.s. Клип на новую песню», — поделилась звезда.

Поклонники сразу предположили, что ведутся съемки ролика на хит «Небо в глазах». Многие оценили смелый наряд певицы и ее безупречную фигуру. «Вы такая смешная Полина», «Дюймовочка», «Полина, ты супер красивая», «Вы такая прекрасная обаятельная красивая девушка», «Ох, эти ножки», «Вау, какая!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в последнее время каждую свободную минуту артистка стремится провести с детьми: сыном Андреем и дочкой Мией.