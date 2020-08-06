Анита Цой ищет повара по гороскопу ростом от 180 и выше

Кулинарные способности Аниты Цой уже ни у кого не вызывают удивления. Во время карантина певица сама готовила блюда для своей семьи. Но сейчас в приоритете Цой подготовка к юбилейному концерту. Он пройдет в феврале 2021 года. Именно поэтому артистка ищет домашнего повара. Причем на простого виртуоза кухни не согласна. Ей нужен специалист, который будет походить по нумерологическим и астрологическим моментам.

Помимо этого, в числе обязательных условий — пол, возраст, наличие собственного транспорта. Соискатель должен быть мужчиной до 40 лет, Рак по гороскопу, без вредных привычек, да еще и спортивного телосложения при росте от 180 сантиметров. И, конечно же, уметь готовить блюда разных кухонь мира, особенно корейской национальной. Знакомые рестораторы порекомендовали артистке искать кандидата через социальные сети. Чем она и занялась.

Подписчики засыпали Аниту комментариями. Многие из них огорчились, что певица больше не сможет радовать их приготовлением своих блюд.

Не так давно Анита Цой переболела коронавирусом. Ее госпитализировали в одну из московских клиник. К счастью, все завершилось благополучно и сейчас певица уже вовсю готовится к юбилейному концерту.