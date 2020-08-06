«Не получается дуть»: полуторагодовалая дочурка Нюши и Игоря Сивова показала, как надувает мыльные пузыри

Будущей осенью дочери певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова Симбе исполнится два годика. Малышка уже много чего умеет, в том числе петь и танцевать, а любящие родители стараются запечатлеть каждое достижение малышки на память. И не забывают делиться заснятым с поклонниками в соцсетях.

На этот раз папа Симбы показал, как малютка умеет надувать мыльные пузыри. На прогулке девочка сама пыталась добыть воздушные шарики из пузырька, но безуспешно. И тогда решила прибегнуть к помощи:

«Надо пузырики пускать, — пролепетала Симба и протянула пузырек помощникам. — «Не получается дуть».

С этими словами кроха усерднее продолжила выдувать пузыри, но заветные шарики так и не вылетели.

А недавно Нюша показала, как Симба играет в доктора. Малышка нарядилась в белый халат и очки и вжилась в роль врача настолько, что всерьез стала лечить «пациента». Она выдала воображаемые лекарства, посоветовала правильный режим и напоследок пожелала «не болеть».