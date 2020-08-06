«Чтобы не умереть с голоду»: Лоза раскритиковал скромные траты Ляйсан Утяшевой

Знаменитая гимнастка заверила, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Известный композитор Юрий Лоза назвал лукавством заявление Ляйсан Утяшевой, что она может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Гимнастка говорит, что вполне может спланировать все траты и прокормить семью на данные средства.

По мнению Юрия Лозы, это сказано ради «красного словца». Гимнастка привыкла к шикарной жизни и она, как и многие российские знаменитости, никогда не сможет выжить в таких условиях, так как привыкла ездить на дорогих авто, плавать на огромных яхтах.

«Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — рассуждает композитор.

50 тысяч рублей – это минимальная сумма в Москве, «чтобы не умереть с голоду». О какой-то комфортной жизни в таких условиях говорить нет смысла.

«На необходимое самое, чтобы просто выжить, ну, наверное, хватит 50 тысяч. В Москве 50 тысяч рублей — это чтобы не умереть с голоду», — пояснил певец 5-tv.ru.

Лично он имеет доход в виде пенсии и авторских отчислений. Но этих средств ежемесячно хватает только на то, чтобы оплатить коммуналку за дом и дачу.

«Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом», — заключает исполнитель.

Поэтому признает – приходится экономить на всем: ходить в обычные магазины и покупать те же продукты, что и большинство россиян.



Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что в ее жизни были времена, когда приходилось сидеть на гречке и воде. Эти трудности только закалили ее характер и теперь она избегает лишних трат. Например, не покупает дорогие вещи, закупает продукты для семьи на рынке, примерно на 10 тысяч рублей в месяц и не ходит по кафе и ресторанам, пишет сайт Актуальные новости.

Стоит отметить, что у Юрия Лозы есть претензии не только к Утяшевой. Он был возмущен, когда узнал, что Лолита берет за свой концерт 40 тысяч долларов. Композитор задался вопросом:«не зажралась ли певица?», пишет сайт argumenti.ru.