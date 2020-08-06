Счастье Анны Хилькевич: актриса вспомнила свои детские мечты

Анна Хилькевич рассказала своим подписчикам о том, как она счастлива, что выбрала правильную профессию. На такие признания актрису подвигло посещение завода по изготовлению декоративной косметики. Хилькевич пошутила, что когда-то хотела нефтяной заводик, а потом пошла в театральный.

«Я впервые побывала на производстве декоративной косметики. Для мальчиков – это, наверное, не так впечатляюще, как для девочек. Масштабы потрясают. Когда-то я хотела свой небольшой нефтяной заводик, а потом пошла в театральный. На видео как раз про это. Клептоманией не страдаю, а вот пошутить люблю», — подписала Хилькевич публикацию.

Не так давно Хилькевич призналась, что раньше у нее не было денег на брендовые вещи, именно поэтому она покупала поддельные аксессуары. Уж очень хотелось быть обладательницей сумки в клетку. Однако обхитрить подруг не удалось, ее сразу рассекретили. С тех актриса покупает только люксовые вещи.