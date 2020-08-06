«Какие ноги накаченные»: 48-летняя Нетребко в белых мини-шортах удивила воздушным шпагатом

48-летняя Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Однако во время карантина на три месяца она стала домохозяйкой, так как выступления были запрещены, а покидать свою квартиру в Вене она опасалась. Артистка смогла отдохнуть, провести время с родными, перебрать гардероб и усовершенствовать кулинарные навыки. В июне она вернулась к гастролям. Звезда не стала скрывать, что поправилась на один килограмм, но это ее не расстроило.

больше по теме Моменты счастья: Анна Нетребко в шелковом комбинезоне и на шпильках устроила танцы в отеле Оперная дива восхитила поклонников своим умением выглядеть сногсшибательно.

Недавно Анна отдохнула в Турции, где смогла поплавать в море и загореть. А последние недели она колесит по Италии, где дает концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Тенор в прошлом году феноменально похудел. А вот его жена не стремится к идеальным формам. Поклонники часто восхищаются ее фигурой и отмечают, что она постройнела, но Нетребко поясняет, что просто выбирает правильные ракурсы и наряды.

Поэтому многие удивились, когда очередной день в Риме оперная жива провела в спортзале, она решила составить компанию мужу. Певица предстала в белых мини-шортах и спортивном кроп-топе. Наряд позволил ей оголить ноги и живот. Артистка была без макияжа. Она ловко карабкалась по шведской стенке, а также попыталась подтянуться и при этом показала горизонтальный шпагат в воздухе.

«Утро в пионерском лагере», — пошутила она.

А вот поклонники пришли в восторг от увиденного. Звезда поразила их своей растяжкой и подтянутой фигурой. Массивные, но рельефные ноги и почти плоский живот сразили ее фанатов. «Белые шорты хороши», «Шикарные ножки», «Анна, восхищаюсь, так держать», «Вы выглядите классно», «Все в норме, как персик», «Какие худышечки вы оба стали!», «Какие ноги накаченные, классно, молодцы», «Вот это растяжка», — прокомментировали пост подписчики.