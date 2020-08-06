«Не ожидал, что получится настолько сладкий пупс»: муж Марины Кравец признался, что давно мечтал о ребенке

В апреле 36-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. У них с мужем Аркадием Водаховым появилась дочка, которую назвали Вероникой. Помимо того, что у супругов были партнерские роды, новоиспеченный отец буквально с первого дня жизни малышки приступил к исполнению родительских обязанностей – менял подгузники, выгуливал кроху, помогал жене по хозяйству.

Супруги рассказали, что долго готовились к появлению ребенка. Сама Марина настроилась на сына, и даже мужа убедила в том, что будет наследник. Но судьба распорядилась иначе, и вот Веронике уже идет четвертый месяц. Муж Марины Кравец признался в интервью YouTube-каналу Peopletalk: «Я очень хотел, давным-давно хотел ребенка, очень сильно», — признался Водахов.

И никаких неожиданностей для него с появлением дочки не произошло, за исключением одной:

«Я очень ждал. Не ожидал, что получится настолько сладкий пупс, я не ожидал. Я знал, что очень сильно буду его обнимать, но чтобы настолько!» — рассказал Водахов.

К слову, Кравец скрывала свое интересное положение вплоть до самых родов. Уже когда звезда Comedy Club разместила у себя в Instagram снимок из роддома, все узнали о пополнении в семье.